Король футболу потрапив до лікарні. Що трапилося з Пеле

Пеле знову потрапив до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий бразильський футболіст Пеле знову вирушив до лікарні , де три місяці тому проходив хіміотерапію. Легенду світового футболу госпіталізували до лікарні імені Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.

Пеле продовжує лікування після операції

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Госпіталізація позапланова, але при цьому Пеле не знаходиться у палаті інтенсивної терапії. За словами родичів, стан його здоров'я стабільний, критичної ситуації немає. Нового курсу хіміотерапії не буде. Рішення відправитися до лікарні ухвалено для підтримання стану під наглядом лікарів.

Пеле залишається активним користувачем соціальних мереж / Фото: Getty Images

Король футболу вже проходив курс лікування від раку. Нагадаємо, що на початку вересня 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. В останні роки легендарний бразилець страждає на проблеми зі здоров'ям.

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Пеле підтримав Україну / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Попри це, Пеле є активним користувачем соціальних мереж. там він підтримав Україну , що захищається від окупаційних військ Росії.

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Футболка Пеле може допомогти українській армії. Унікальний лот торгує на аукціоні відомий український ведучий.