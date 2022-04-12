Контакт налагоджений. Ракіцький познайомився із Де Дзербі

Ракіцький тренуватиметься під керівництвом Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Сьогодні стало відомо, що екс-гравець збірної України Ярослав Ракіцький повернувся до рідного Шахтаря. Досвідчений захисник допоможе "гірникам" у товариських поєдинках у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace.

32-річний футболіст вже прибув до клубу і встиг провести бесіду з головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Наставник "гірників" та Ракіцький тепло поспілкувалися за допомогою перекладача.

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Увечері Ярослав проведе тренування під керівництвом тренерського штабу Де Дзербі.

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Зазначимо, що Ракіцького у формі Шахтаря ми зможемо побачити 14 квітня, коли донеччани проведуть поєдинок у Польщі проти Лехії

Нагадаємо, Ярослав Ракіцький – вихованець Шахтаря. За основну команду він виступав із 2009 по 2019 рік. За цей час провів 326 матчів, забив 14 м'ячів та разом із гірниками завоював 19 трофеїв.

Ярослав Ракицький віддав Шахтарю 12 років кар'єри / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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У 2019 році Ракіцький перейшов до російського Зеніту і втратив місце у збірній України.

На початку березня 2022 року Ярослав Ракіцький офіційно розірвав контракт із російським клубом. Причиною такого рішення стало військове вторгнення Росії до України. Футболіст не зміг залишатися в країні-агресорі та залишив територію Росії.

Українські легіонери зможуть залишити російський чемпіонат / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

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