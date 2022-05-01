Конор Макгрегор знімає капелюха! Хто вразив легенду UFC?

Конор Макгрегор визначив найкращу боксерку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нью-Йорку на Медісон-сквер-гарден абсолютна чемпіонка світу з боксу у легкій вазі Кеті Тейлор захистила всі свої пояси у напруженому поєдинку проти претендентки Аманди Серрано. Перемогу ірландка здобула після 10-раундового бою роздільним рішенням суддів.

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Конор Макгрегор після програного бою / Фото: Reuters

Супер-поєдинок Кеті Тейлор вразив її легендарного співвітчизника екс-чемпіона зі змішаних єдиноборств Конора Макгрегора. Епатажний боєць послав у Twitter серденько з державним прапором Ірландії на адресу чемпіонки, яку він вважає найкращою у світі боксу:

" Кеті Тейлор – найкраща! Абсолютно неймовірний бокс. Поклоняюся вам, пані. Яке змагання!"

/ Фото: Getty Images

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Ще один чемпіонський бій тепер серед чоловіків відбувся в американському Лас-Вегасі. Шакур Стівенсон переміг Оскара Вальдеса і об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBO та WBC у другій напівлегкій вазі.