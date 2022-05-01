Конор Макгрегор снимает шляпу! Кто впечатлил легенду UFC?

Конор Макгрегор определил лучшую женщину-боксера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нью-Йорке на Мэдисон-сквер-гарден абсолютная чемпионка мира по боксу в легком весе Кети Тейлор защитила все свои пояса в напряженном поединке против претендентки Аманды Серрано. Победу ирландка завоевала после 10-раундового боя раздельным решением судей.

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Конор Макгрегор после проигранного боя / Фото: Reuters

Супер-поединок Кети Тейлор впечатлил ее легендарного соотечественника экс-чемпиона по смешанным единоборствам Конора Макгрегора. Эпатажный боец послал в Twitter сердечки с государственным флагом Ирландии в адрес чемпионки, которую он назвал лучшей в мире бокса:

"Кети Тейлор – самая лучшая! Совершенно невероятный бокс. Поклоняюсь вам, дамы. Какое состязание!"

Шакур Стивенсон – чемпион мира по версия WBO и WBA во втором полулегком весе / Фото: Getty Images

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Еще один чемпионский бой, теперь среди мужчин, состоялся в американском Лас-Вегасе. Шакур Стивенсон победил Оскара Вальдеса и объединил чемпионские пояса по версия WBO и WBC во втором полулегком весе.