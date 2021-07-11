Конор Макгрегор зламав ногу під час бою: легенда ММА не зміг встати і програв

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є / Фото: Getty Images
Несподіване завершення бою в UFC! Конор Макгрегор спіткнувся під час атаки і зламав собі ногу! Підсумок – поразка технічним нокаутом від Дастіна Пор'є в Лас-Вегасі.
Бій Макгрегор – Пор'є пройшов на арені T-Mobile в присутності повного залу глядачів! Бій тривав один раунд. Але яким він був! Здається, бійці показали весь арсенал своїх прийомів і ударів.
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Getty Images
Макгрегор зі старту поєдинку зайняв центр октагону і почав викидати багато потужних ударів, більшість – в захист суперника. Багато лоу-кіків у виконанні Конора, бійці працювали на дальній дистанції в першій половині раунду. Потім Макгрегор пропустив акцентований удар, але легендарному ірландцеві вдалося захоплення голови Пор'є.
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Getty Images
Макгрегор не зміг розвинути цей успіх, а Дастін вибрався. У партері бійці влаштували рубку ліктями, більшість викинув Пор'є – він пробивав зверху. У кінцівці раунду бійці встали і продовжили бій у стійці.
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: бій зупинили після першого раунду / Фото: Getty Images
Конор в атаці пропустив удар назустріч, спіткнувся і впав. Його врятував гонг, але травма не дозволила продовжити поєдинок.
Конор Макгрегор зламав ногу в бою UFC / Фото: Reuters
Відео – як Конор зламав ногу:
Як Конор і Пор'є билися раніше:
- 2014 рік, Лас-Вегас. Вперше шляхи бійців перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є.
- 2021 рік, Абу-Дабі. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Reuters
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є. Кілька фактів:
- У Конора Макгрегора понад 40 мільйонів підписників в Instagram
- У Дастіна Пор'є трохи більше 3 мільйонів підписників в Instagram
- Статистика Конора в MMA: 22 перемоги і 6 поразок
- Статистика Пор'є в MMA: 28 перемог і 6 поразок
- 32-річний Макгрегор народився в Ірландії, зріст – 172.72 см
- 32-річний Пор'є народився в США, зріст – 175.26 см
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Reuters
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