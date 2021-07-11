Конор Макгрегор сломал ногу во время боя: легенда ММА не смог встать и проиграл

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор в Лас-Вегасе в присутствии полной арены зрителей проиграл Дастину Порье. Бой был завершен после яркого первого раунда

Конор Макгрегор - Дастин Порье / Фото: Getty Images

Неожиданное завершения боя в UFC! Конор Макгрегор оступился во время атаки и сломал себе ногу! Итог – поражение техническим нокаутом от Дастина Порье в Лас-Вегасе.

Сражение Макгрегор – Порье прошло на арене T-Mobile в присутствии полного зала зрителей! Бой продлился один раунд. Но каким он был! Кажется, бойцы показали весь арсенал своих приемов и ударов.

Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Getty Images

Макгрегор со старта поединка занял центр октагона и начал выбрасывать много мощных ударов, большинство – в защиту соперника. Много лоу-киков в исполнении Конора, бойцы работали на дальней дистанции в первой половине раунда. Затем Макгрегор пропустил акцентированный удар, но легендарному ирландцу удался захват головы Порье.

Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Getty Images

Макгрегор не смог развить этот успех, а Дастин выбрался. В партере бойцы устроили рубку локтями, больший урон своего сопернику нанес Порье – он пробивал сверху. В концовке раунда бойцы встали и продолжили бой в стойке.

Конор Макгрегор – Дастин Порье: бой остановили после первого раунда / Фото: Getty Images

Конор в атаке пропустил удар навстречу, оступился и упал. Его спас гонг, но травма не позволила продолжить поединок.

Конор Макгрегор сломал ногу в бою UFC / Фото: Reuters

Видео – как Конор сломал ногу:

Как Конор и Порье дрались раньше:

2014 год, Лас-Вегас. Впервые пути бойцов пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье. 2021 год, Абу-Даби. В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.

Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Reuters

Конор Макгрегор – Дастин Порье. Несколько фактов:

У Конора Макгрегора более 40 миллионов подписчиков в Instagram

более 40 миллионов подписчиков в Instagram У Дастина Порье чуть больше 3 миллионов подписчиков в Instagram

чуть больше 3 миллионов подписчиков в Instagram Статистика Конора в MMA: 22 победы и 6 поражений

Статистика Порье в MMA: 28 побед и 6 поражений

32-летний Макгрегор родился в Ирландии, рост – 172.72 см

32-летний Порье родился в США, рост – 175.26 см

Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Reuters