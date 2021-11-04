Конор Макгрегор напоїв зірку Голлівуду елітним віскі

Конор Макгрегор та Джонні Депп / Фото: Instagram

Макгрегор опублікував у Instagram серію фотографій зустрічі з Деппом, якому подякував за гостинність.

Раніше ми писали, що Макгрегор анонсував найбільший камбек в історії спорту.

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"Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою Proper Twelwe. Дякую тобі за доброту і гостинність до моєї родини, Джонні. Справжній джентльмен", – написав Макгрегор.

Незважаючи на те, що фанати жартували, що Макгрегор, схоже, змушував Деппа випити трохи свого віскі, фотографії припускали, що ці двоє справді насолоджувалися напоєм, перебуваючи в компанії друг одного.

Їхня зустріч відбулася, коли Макгрегор та його родина були в Італії на хрестинах свого сина Ріана.

Однак свято закінчилося спірно, коли його звинуватили в тому, що він вдарив італійського діджея і зламав йому ніс.