3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Конор Макгрегор напоил звезду Голливуда элитным виски

Павел Василенко
4 ноября, 15:37
Звезда ММА Конор Макгрегор встретился с актером Джонни Деппом во время отпуска в Риме. Ирландец угостил Деппа своим виски

Конор Макгрегор и Джонни Депп / Фото: Instagram

Макгрегор опубликовал в Instagram серию фотографий встречи с Деппом, которого поблагодарил за гостеприимство.

Ранее мы писали, что Макгрегор анонсировал величайший камбэк в истории спорта.

Реклама

"Я и Джонни Депп наслаждаемся отличным стаканом Proper Twelwe. Спасибо тебе за доброту и гостеприимство к моей семье, Джонни. Настоящий джентльмен", – написал Макгрегор.

Несмотря на то, что фанаты шутили, что Макгрегор, похоже, заставлял Деппа выпить немного своего виски, фотографии предполагали, что эти двое действительно наслаждались напитком, находясь в компании друг друга.

Их встреча произошла, когда Макгрегор и его семья были в Италии на крестинах своего сына Риана.

Однако праздник закончился спорно, когда его обвинили в том, что он ударил итальянского ди-джея и сломал ему нос.