Коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря: "гірники" відреагували

Коментатор радів голу "гірника", як динамівському / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Коментатор Dynamo TV переплутав "гірників", які грали в білій формі, з киянами, які грали в темних футболках, і в прямому ефірі на четвертій хвилині зустрічі несамовито зрадів голу нападника Шахтаря Данила Гончарука, вважаючи, що рахунок відкрили динамівці.

"Друзі, приношу вибачення. Невелика хиба. Насправді Шахтар відкриває рахунок", – визнав після паузи коментатор.

На це з гумором відреагував Шахтар, запропонувавши коментатору Dynamo TV подарунок.

"Розшукується! Коментатор матчу Динамо – Шахтар на Dynamo TV, відгукніться. Шарфик Шахтаря з автографом Данила Гончарука – ваш", – йдеться в твіттері "гірників"

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Поєдинок юнаків Шахтаря і Динамо завершився з рахунком 2:0 на користь донеччан.

Матч основних складів Динамо і Шахтаря відбудеться в неділю, 3 жовтня, на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:30.