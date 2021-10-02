Комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера: "горняки" отреагировали

Комментатор радовался голу "горняка", как динамовскому / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Комментатор Dynamo TV перепутал "горняков", которые играли в белой форме, с киевлянами, игравшими в темных футболках, и в прямом эфире на четвертой минуте встречи неистово обрадовался голу нападающего Шахтера Даниила Гончарука, полагая, что счет открыли динамовцы.

"Друзья, приношу извинения. Небольшая ошибочка. На самом деле Шахтер открывает счет", – признал после паузы комментатор.

На это с юмором отреагировал Шахтер, предложив комментатору Dynamo TV подарок.

"Разыскивается! Комментатор матча Динамо – Шахтер на Dynamo TV, отзовитесь. Шарфик Шахтера с автографом Даниила Гончарука – ваш", – говорится в твиттере "горняков"

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Поединок юношей Шахтера и Динамо завершился со счетом 2:0 в пользу дончан.

Матч основных составов Динамо и Шахтера состоится в воскресенье, 3 октября, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.