Команду Лукашенка не пустили на змагання. Санкції у дії

Білоруські машини мали на паромі переправити у Саудівську Аравію

Білоруська команда МАЗ-СПОРТавто отримала заборону на участь у ралі-марафоні "Дакар" від організаторів перегонів.

Як пише "Матч ТБ", вантажівки прямували до Марселя для завантаження на пором, який із гоночною технікою за кілька днів візьме курс на Саудівську Аравію. Але ж команду не пустили.

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Таке рішення може бути пов'язане із санкціями стосовно заводу. Влітку Євросоюз запровадив санкції стосовно низки фізичних та юридичних осіб Білорусі. Зокрема, заборонні заходи зачепили Мінський автомобільний завод (МАЗ). МАЗ-СПОРТавто є заводською командою.

"Дакар" пройде у Саудівській Аравії. Екстремальне ралі стартує 2 січня та триватиме до 14 січня. Як і минулого року, фініш багатоденки відбудеться у Джедді, а ось старт гонщики візьмуть у Хаїлі. Під час багатоденки учасники мають подолати одну з найбільших і найспекотніших пустель світу – Руб-ель-Халі або, як її ще називають, "порожня чверть".