28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос 1
Верес 0
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини Формули-1

Команду Лукашенка не пустили на змагання. Санкції у дії

Любомир Луканюк
28 листопада, 23:55
Гонщики білоруської команди МАЗ-СПОРТавто збиралися взяти участь у найпрестижніших ралійних перегонах

Білоруські машини мали на паромі переправити у Саудівську Аравію

Білоруська команда МАЗ-СПОРТавто отримала заборону на участь у ралі-марафоні "Дакар" від організаторів перегонів.

Як пише "Матч ТБ", вантажівки прямували до Марселя для завантаження на пором, який із гоночною технікою за кілька днів візьме курс на Саудівську Аравію. Але ж команду не пустили.

Реклама

Читайте також: Пішов по допомогу у 50-градусну спеку і помер від спраги: українська надія "Дакара" загинула у пустелі ОАЕ

Таке рішення може бути пов'язане із санкціями стосовно заводу. Влітку Євросоюз запровадив санкції стосовно низки фізичних та юридичних осіб Білорусі. Зокрема, заборонні заходи зачепили Мінський автомобільний завод (МАЗ). МАЗ-СПОРТавто є заводською командою.

"Дакар" пройде у Саудівській Аравії. Екстремальне ралі стартує 2 січня та триватиме до 14 січня. Як і минулого року, фініш багатоденки відбудеться у Джедді, а ось старт гонщики візьмуть у Хаїлі. Під час багатоденки учасники мають подолати одну з найбільших і найспекотніших пустель світу – Руб-ель-Халі або, як її ще називають, "порожня чверть".