28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос 1
Верес 0
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Спортинг --
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Шахтер --
Шериф --
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Зенит --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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Команду Лукашенко не пустили на соревнования. Санкции в действии

Любомир Луканюк
28 ноября, 23:55
Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в самой престижной раллийной гонке

Белорусские машины должны были на пароме переправить в Саудовскую Аравию

Белорусская команда МАЗ-СПОРТавто получила запрет на участие в ралли-марафоне "Дакар" от организаторов гонки.

Как пишет "Матч ТВ", грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней возьмет курс на Саудовскую Аравию. Но команду не пустили.

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Такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физический и юридических лиц Беларуси. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ). МАЗ-СПОРТавто является заводской командой.

"Дакар" пройдет в Саудовской Аравии. Экстремальное ралли стартует 2 января и продлится до 14 января. Как и в прошлом году, финиш многодневки состоится в Джедде, а вот старт гонщики возьмут в Хаиле. Во время многодневки участникам предстоит преодолеть одну из самых крупных и жарких пустынь мира – Руб-эль-Хали или, как ее еще называют, "пустая четверть".