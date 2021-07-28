Команда Першої ліги знімається з чемпіонату після матчу 1-го туру з Металістом – деталі скандалу

Президент Альянсу оголосив про зняття команди з чемпіонату України. У тому, що трапилося, Сергій Демченко звинувачує не тільки суддів, а й свою команду

Сергій Демченко знімає Альянс після матчу з Металістом / Фото: Instagram Альянсу

На вихідних відбувся перший тур у другому дивізіоні чемпіонату України. В одному з матчів Альянс поступився вдома Металісту, а президент клубу з Липової Долини обурився суддівством у поєдинку.

Тоді ж Сергій Демченко пригрозив зняттям команди з Першої ліги. Як виявилося, ці наміри були серйозними. Як повідомив президент Альянсу в інтерв'ю ресурсу Tribuna.com, команда припиняє своє існування.

Команда знімається. Зараз готуємо всі офіційні листи. На матч проти Оболоні команда не поїде. Ми ліквідуємо всі свої футбольні проєкти: дитячі, районні, обласні. Матч з Металістом – це просто остання крапля. Воно все накладалося, просто так збіглося. Можна сказати, що рішення спонтанне навіть для мене. Але вже все – рішення обдумане і прийняте.

Я прямо зараз готую офіційний лист, сам його пишу. Виставлю його на огляд суспільству. Я не кажу, що справа тільки в суддівстві. У мене були претензії і до своєї команди. Є незалежні від нас моменти, які мені не подобаються, які не прикрашають український футбол. Ми сплатимо гравцям зарплату за два останні літні місяці, а самі вони стануть вільними агентами. Кількох гравців хочуть бачити клуби УПЛ.

Також Сергій Демченко заявив, що в найближчі 10-20 років він навряд чи захоче займатися футболом. Зазначимо, що за регламентом Першої ліги результат матчу Альянс – Металіст буде анульований, а сезон буде продовжений з 15-ма командами.

Футбольний клуб Альянс був заснований 2016 року. Через чотири роки команда з Липової Долини (Сумська область) завоювала підвищення до Першої ліги, а минулий сезон у другому дивізіоні завершила на 6-му місці. Найкращий результат в Кубку України – 1/4 фіналу в сезоні 2019/2020.