30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Зґвалтування українського футболу": Металіст повернувся в Першу лігу зі скандалом (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
27 липня, 12:55
Копіювати лінк
Президент Альянсу звинуватив суддів в упередженості через вилучення двох гравців господарів і пригрозив зняттям команди з чемпіонату

Цими вихідними стартував новий сезон УПЛ 2021/2022, а з ним і чемпіонат України у Першій лізі. Останній матч 1-го туру в другому дивізіоні відбувся вчора. Металіст обіграв у гостях Альянс з рахунком 2:0.

Це був перший матч харків'ян після повернення своєї історичної назви "Металіст" і президента Олександра Ярославського. Проте гра не обійшлася без скандалу. Арбітр зустрічі Олександр Омельченко показав господарям дві червоні картки, а також призначив два пенальті (по одному в ворота кожної з команд).

Президента Альянсу Сергія Демченка такі рішення арбітра обурили, про що він з емоціями розповів на післяматчевій пресконференції.

"Сьогодні знову було зґвалтування українського футболу. По-іншому назвати це свавілля не можу. Дві червоні, пенальті... Гаразд, в нашу сторону, була рука, там виходу не було. Але знову суддівський фактор виявився на висоті. В лапках. Нехай дивляться, уболівальників і мене не обдуриш. Я незаангажована особа".

Також президент клубу з Липової Долини поскаржився на те, що, на його думку, арбітри "вбили" не такий багатий клуб як Металіст. У виразах Сергій Демченко себе ледь обмежував.

"Ми розмовляли з фінансовим директором, моїм батьком. У такій ситуації вкладаємо в футбол, в першому турі приходять близько 5 тисяч уболівальників. У нас не такий бізнес супер, ***, заводів і пароплавів немає. А нас приходять і перед п'ятьма тисячами уболівальників вбивають. Вибачте, ми не готові. Будемо звертатися і в ПФЛ, і в комітет арбітрів.

Металіст – це бренд, вони дуже хочуть в Прем'єр-лігу. Може, не треба було проводити ці змагання? Нехай їх замість Миная взяли б або до 18 команд розширили б. Нехай їх запускають. А вони приїжджають, ***, і вбивають тут інші команди".

Читайте також: Результати та відео голів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Крім того, Сергій Демченко натякнув, що така ситуація може послужити приводом для зняття команди з чемпіонату України.

"Навіщо мені, як президенту, витрачати ці гроші? У нас в команді 40 осіб працює, колектив з 600 осіб, який витрачає на команду гроші, 5-6 тисяч пайовиків, у нас аграрний бізнес. Ми вкладаємо гроші, а тут приходять, ***, і нас ховають. Будемо щось вирішувати або знімати команду з першого туру. Це не годиться, це не футбол".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
9
5
8
22
2
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
3
flag Японія ЯпоніяJP
9
3
5
17
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
4
16
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
1
10
6
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
8
flag Франція ФранціяFR
2
2
2
6
9
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
10
flag Італія ІталіяIT
1
4
6
11
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти