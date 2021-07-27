"Зґвалтування українського футболу": Металіст повернувся в Першу лігу зі скандалом (відео)

Президент Альянсу звинуватив суддів в упередженості через вилучення двох гравців господарів і пригрозив зняттям команди з чемпіонату

Цими вихідними стартував новий сезон УПЛ 2021/2022, а з ним і чемпіонат України у Першій лізі. Останній матч 1-го туру в другому дивізіоні відбувся вчора. Металіст обіграв у гостях Альянс з рахунком 2:0.

Це був перший матч харків'ян після повернення своєї історичної назви "Металіст" і президента Олександра Ярославського. Проте гра не обійшлася без скандалу. Арбітр зустрічі Олександр Омельченко показав господарям дві червоні картки, а також призначив два пенальті (по одному в ворота кожної з команд).

Президента Альянсу Сергія Демченка такі рішення арбітра обурили, про що він з емоціями розповів на післяматчевій пресконференції.

"Сьогодні знову було зґвалтування українського футболу. По-іншому назвати це свавілля не можу. Дві червоні, пенальті... Гаразд, в нашу сторону, була рука, там виходу не було. Але знову суддівський фактор виявився на висоті. В лапках. Нехай дивляться, уболівальників і мене не обдуриш. Я незаангажована особа".

Також президент клубу з Липової Долини поскаржився на те, що, на його думку, арбітри "вбили" не такий багатий клуб як Металіст. У виразах Сергій Демченко себе ледь обмежував.

"Ми розмовляли з фінансовим директором, моїм батьком. У такій ситуації вкладаємо в футбол, в першому турі приходять близько 5 тисяч уболівальників. У нас не такий бізнес супер, ***, заводів і пароплавів немає. А нас приходять і перед п'ятьма тисячами уболівальників вбивають. Вибачте, ми не готові. Будемо звертатися і в ПФЛ, і в комітет арбітрів. Металіст – це бренд, вони дуже хочуть в Прем'єр-лігу. Може, не треба було проводити ці змагання? Нехай їх замість Миная взяли б або до 18 команд розширили б. Нехай їх запускають. А вони приїжджають, ***, і вбивають тут інші команди".

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Крім того, Сергій Демченко натякнув, що така ситуація може послужити приводом для зняття команди з чемпіонату України.