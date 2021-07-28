Команда Первой лиги снимается с чемпионата после матча 1 тура с Металлистом – детали скандала

Президент Альянса объявил о снятии команды с чемпионата Украины. В случившемся Сергей Демченко обвиняет не только судей, но и свою команду

Сергей Демченко снимает Альянс после матча с Металлистом / Фото: Instagram Альянса

На выходных состоялся первый тур во втором дивизионе чемпионата Украины. В одном из матчей Альянс уступил дома Металлисту, а президент клуба из Липовой Долины возмутился судейством в поединке.

Тогда же Сергей Демченко пригрозил снятием команды с Первой лиги. Как оказалось, эти намерения были серьезными. Как сообщил президент Альянса в интервью ресурсу Tribuna.com, команда прекращает свое существование.

Команда снимается. Сейчас готовим все официальные письма. На матч против Оболони команда не поедет. Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные. Матч с Металлистом – это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня. Но уже все – решение обдумано и принято.

Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол. Мы оплатим игрокам зарплату за два оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.

Также Сергей Демченко заявил, что в ближайшие 10-20 лет он вряд ли захочет заниматься футболом. Отметим, что по регламенту Первой Лиги результат матча Альянс – Металлист будет аннулирован, а сезон будет продолжен с 15-ю командами.

Футбольный клуб Альянс был основан в 2016 году. Через четыре года команда из Липовой Долины (Сумская область) завоевала повышение в Первую лигу, а прошлый сезон во втором дивизионе завершила на 6 месте. Лучший результат в Кубке Украины – 1/4 финала в сезоне 2019/2020.