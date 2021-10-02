Команда-фаворит Першої ліги отримала іменитого наставника

Олександр Бабич - головний тренер Кривбасу / Фото: Кривбас Кривий Ріг

Новим головним тренером криворізького Кривбасу став 42-річний фахівець Олександр Бабич, повідомив офіційний сайт клубу.

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Тренерську кар'єру український фахівець почав в одеському Чорноморці, який очолював з 2014 по 2017 роки, з 2017 по 2020 працював головним тренером Маріуполя.

Під керівництвом Бабича Маріуполь двічі досягав півфінальної стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив у кваліфікацію Ліги Європи, і один раз займав четверте місце в чемпіонаті України.

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Олександр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Як футболіст Олександр Бабич виступав у таких клубах, як Дніпро, Металіст, Чорноморець.

Олександр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

У тренерський штаб 42-річного фахівця також увійшли Олександр Лавренцов (тренер), Володимир Белак (тренер), Артем Філімонов (тренер), Олександр Малахов (тренер-аналітик).

Нагадаємо, що попередній наставник криворізької команди Геннадій Приходько був відправлений у відставку після розгромної поразки від Металіста 0:5.

Відмітимо, що Кривбас займає друге місце в турнірній таблиці Першої ліги і є одним з претендентів на підвищення в класі.