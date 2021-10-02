Команда-фаворит Первой лиги получила именитого наставника

Александр Бабич - главный тренер Кривбасса / Фото: Кривбасс Кривой Рог

Новым главным тренером криворожского Кривбасса стал 42-летний специалист Александр Бабич, сообщил официальный сайт клуба.

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Тренерскую карьеру украинский специалист начал в одесском Черноморце, который возглавлял с 2014 по 2017 годы, с 2017 по 2020 работал главным тренером Мариуполя.

Под руководством Бабича Мариуполь дважды достигал полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, дважды выходил в квалификацию Лиги Европы, и один раз занимал четвертое место в чемпионате Украины.

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Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

В качестве футболиста Александр Бабич выступал в таких клубах, как Днепр, Металлист, Черноморец.

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

В тренерский штаб 42-летнего специалиста также вошли Александр Лавренцов (тренер), Владимир Белаков (тренер), Артем Филимонов (тренер), Александр Малахов (тренер-аналитик).

Напомним, что предыдущий наставник криворожской команды Геннадий Приходько был отправлен в отставку после разгромного поражения от Металлиста 0:5.

Отметим, что Кривбасс занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги и является одним из претендентов на повышение в классе.