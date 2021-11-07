Колос – Шахтар: онлайн-трансляція битви за перше місце

У неділю, 7 листопада, відбудеться матч 14-го туру української Прем'єр-ліги . Колос приймає Шахтар.

Вчора Динамо програло Ворсклі . А це означає, якщо Шахтар сьогодні виграє, то вийде на перше місце в УПЛ за додатковими показниками.

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Матч розпочнеться о 17:00. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку Колос – Шахтар, з відео повторами голів.

Де дивитись матч. Поєдинок Колос – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1" .

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Історія протистояння. Усього шість разів команди перетиналися у чемпіонаті України. П'ять поєдинків виграли "гірники", ще раз була зафіксована нічия.

Турнірний розклад. Безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває вже 10 матчів, а Колос не може забити гол 302 хвилини.

Клуб із Ковалівки знаходиться на 11-му місці у турнірній таблиці. А "гірникам" учора допомогла Ворскла. Дивіться, як полтавці обіграли Динамо.

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Хто переможець. Звичайно, лідер зустрічі донецький клуб. Котирування з перемоги Шахтар – 1.23, на нічию – 5.70, на перемогу Колоса – 15.50.

Імовірність результату: перемога Шахтаря – 75%, нічия – 16%, перемога Колоса – 9%.