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Колос – Рух: відео голів та огляд матчу УПЛ

Анатолій Дерека
15 серпня, 20:15
Команда Руслана Костишина догравала матч удесятьох, проте все одно зуміла вирвати нічию в поєдинку з Рухом

Колос і Рух розписали нічию / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні в Ковалівці відбувся матч 4 туру чемпіонату України, в якому Колос приймав Рух. Команди обмінялися голами та розписали нічию.

У першому таймі ініціативою володів Рух, який пішов на перерву з мінімальною перевагою. В середині першого тайму Борячук відгукнувся на подачу зі штрафного і з близької відстані розстріляв ворота Волинця.

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Вже після перерви гру під свій контроль взяв Колос. Команда Руслана Костишина залишилася в меншості через вилучення Рома, однак все одно змогла зрівняти рахунок. У метушні в чужому майданчику Новак швидше за всіх зорієнтувався і проштовхнув м'яч у ворота.

Надалі ковалівці були ближче до перемоги, однак в підсумку рахунок більше не змінився. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу:

24 хвилина. Гол Андрія Борячука

59 хвилина. Вилучення Матії Рома

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65 хвилина. Гол Євгена Новака

ОГЛЯД МАТЧУ

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