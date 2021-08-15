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Колос – Рух: видео голов и обзор матча УПЛ

Анатолий Дерека
15 августа, 20:15
Команда Руслана Костышина доигрывала матч вдесятером, однако все равно сумела вырвать ничью в поединке с Рухом

Колос и Рух расписали ничью / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Ковалевке состоялся матч 4 тура чемпионата Украины, в котором Колос принимал Рух. Команды обменялись голами и расписали ничью.

В первом тайме инициативой владел Рух, который ушел на перерыв с минимальным преимуществом. В середине первого тайма Борячук откликнулся на подачу со штрафного и с близкого расстояния расстрелял ворота Волынца.

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Уже после перерыва игру под свой контроль взял Колос. Команда Руслана Костышин осталась в меньшинстве из-за удаления Рома, однако все равно смогла сравнять счет. В суматохе в чужой штрафной Новак быстрее всех сориентировался и протолкнул мяч в ворота.

В дальнейшем ковалевцы были ближе к победе, однако в итоге счет больше не изменился. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча:

24 минута. Гол Андрея Борячука

59 минута. Удаление Матии Рома

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65 минута. Гол Евгения Новака

ОБЗОР МАТЧА

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