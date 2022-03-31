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Коли ЗСУ розбили кадировців, зрозуміла, що переможемо, – героїня Олімпіади-2020

Сергій Шаховець
31 березня, 12:07
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо з артистичного плавання Аліна Шинкаренко розповіла, коли повірила у перемогу України

Аліна Шинкаренко вірить у силу української армії / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Українська армія та добровольці героїчно борються проти російсько-фашистських військ. Кривавий диктатор Росії кидає у м'ясорубку свої елітні частини. Серед усього зброду, який зібрав Путін на війну в Україну, є і його головна "страшилка" – підрозділи кадировців.

Але українська армія довела, що вміє громити супротивника, незважаючи на їхні "страшні" назви. У цьому змогла переконатись українська спортсменка Аліна Шинкаренко.

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"У Харкові була вся наша команда, і щогодини у нас була перекличка у загальному чаті. Зараз дівчатка у безпеці – їх вивезли звідти до Італії. Дякуємо за це нашій федерації.

Мені було дуже страшно, коли почали говорити, що до нас кадировці йдуть. Я реально злякалася.

Через 30 хвилин вийшла новина, що наша армія їх розбила. Думаю: "Ніфіга собі". Тоді зрозуміла, що ми в безпеці і точно переможемо", – сказала Шинкаренко в інтерв'ю ua.tribuna.com.

Раніше українська синхроністка, у якої батьки мешкають у Донецьку, розповіла, що її батька можуть мобілізувати до армії "ДНР". На цей випадок Шинкаренко дала докладні інструкції своєму татові, як треба здатися в полон.

Шинкаренко не змогла переконати маму, що в Україні російські війська / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні