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Когда ВСУ разбили кадыровцев, поняла, что победим, – героиня Олимпиады-2020

Сергей Шаховец
31 марта, 12:07
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио по артистическому плаванию Алина Шинкаренко рассказала, когда поверила в победу Украины

Алина Шинкаренко верит в силу украинской армии / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Украинская армия и добровольцы героически сражаются против российско-фашистских войск. Кровавый диктатор России бросает в мясорубку свои элитные части. Среди всего сброда, который собрал Путин на войну в Украине, есть и его главная "страшилка" – подразделения кадыровцев.

Но украинская армия доказала, что умеет громить противника несмотря на их "страшные" названия. В этом смогла убедится украинская спортсменка Алина Шинкаренко.

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"В Харькове была вся наша команда и каждый час у нас была перекличка в общем чате. Сейчас девочки в безопасности – их вывезли оттуда в Италию. Спасибо за это нашей федерации.

Мне было очень страшно, когда начали говорить, что к нам кадыровцы идут. Я реально испугалась.

Через 30 минут вышла новость, что наша армия их разбила. Думаю: "Нифига себе". Тогда поняла, что мы в безопасности и точно победим", – сказала Шинкаренко в интервью ua.tribuna.com.

Ранее украинская синхронистка, у которой родители живут в Донецке, рассказала, что ее отца могут мобилизовать в армию "ДНР". На этот случай Шинкаренко дала подробные инструкции своему папе, как нужно сдаться в плен.

Шинкаренко не смогла убедить маму, что в Украине российские войска / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня