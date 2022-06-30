Коли Притула назбирає на ядерну зброю? Відомий тенісист потролив шоумена

Стаховський дав ідею Притулі

Війна Росії проти України об'єднала нашу спільноту навколо допомоги країні всіма можливими способами. Хтось іде до армії зі зброєю в руках, а хтось допомагає у гуманітарному чи фінансовому плані.

Яскравою акцією відзначився тиждень тому телеведучий Сергій Притула. Спільно з Ігорем Лаченковим, шоумен лише за три дні зібрав 600 мільйонів гривень на чотири безпілотники "Байрактор".

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Такими темпами наша перемога буде не за горами. Відомий тенісист Сергій Стаховський висловив припущення, як Притула може вплинути на нашу перемогу.

"Коли виграємо? Коли Притула назбирає на ядерну зброю. Насправді мені б дуже хотілося, щоб це було якнайшвидше. Ще в березні я думав, що до кінця року ми могли б вигнати окупантів, але велика тимчасова складова залежить не від нас, а від наших партнерів. Якщо дадуть зброю, яка нам потрібна, щоб розв'язати руки, то тоді я впевнений, що ми наступатимемо і вичистимо нашу країну. Поки що ми робимо все, щоб не програвати, а ми повинні мати можливість наступати".

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Нагадаємо, що з 1994 року Україна є без'ядерною державою на основі Будапештського меморандуму. Наша країна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та територіальної цілісності з боку США, Великої Британії та Росії. Проте остання не лише не виконала своїх прав, а й сама почала окупацію нашої країни.