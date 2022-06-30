Когда Притула насобирает на ядерное оружие? Известный теннисист потроллил шоумена

Стаховский дал идею Притуле

Война России против Украины объединила наше сообщество вокруг помощи стране всеми возможными способами. Кто-то идет в армию с оружием в руках, а кто-то помогает в гуманитарном или финансовом плане.

Яркой акцией отметился неделю назад телеведущий Сергей Притула. Совместно с Игорем Лаченковым, шоумен всего за три дня собрал 600 миллионов гривен на четыре беспилотника "Байрактар".

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Такими темпами наша победа будет не за горами. Известный теннисист Сергей Стаховский высказал свое предположение, как Притула может повлиять на нашу победу.

"Когда выиграем? Когда Притула насобирает на ядерное оружие. На самом деле мне бы очень хотелось, чтобы это было как можно скорее. Еще в марте я думал, что до конца года мы бы могли изгнать оккупантов, но большая временная составляющая зависит не от нас, а от наших партнеров. Если дадут оружие, которое нам необходимо, чтобы развязать руки, то тогда, я уверен, что мы будем наступать и вычистим нашу страну. Пока мы делаем все, чтобы не проигрывать, а мы должны иметь возможность наступать".

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Напомним, что с 1994 года Украина является безъядерным государством на основе Будапештского меморандума. Наша страна отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности со стороны США, Великобритании и России. Однако последняя не только не выполнила свои права, но и сама начала оккупацию нашей страны.