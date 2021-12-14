13 грудня 21:45 Онлайн
Рома --
Спеція --
14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Коли Мессі зіграє проти Реала: календар Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
14 грудня, 10:53
Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться з 15 лютого до 16 березня. Україна не представлена на цій стадії ЛЧ

ПСЖ зіграє з Реалом в ЛЧ / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора пройшло жеребкування Ліги чемпіонів. А сьогодні УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу.

Ігри розтягнуті на місяць і розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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15 лютого та 9 березня

  • Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)
  • Парі Сен-Жермен (Франція) – Реал (Іспанія)

Читайте також: Реал опротестує результати жеребкування Ліги чемпіонів

16 лютого та 8 березня

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  • Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)
  • Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)

22 лютого та 16 березня

  • Челсі (Англія) – Лілль (Франція)
  • Вільяреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

23 лютого та 15 березня

  • Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)
  • Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Санкт-Петербурзі.