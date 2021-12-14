13 декабря 21:45 Онлайн
Рома --
Специя --
14 декабря 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернитана --
14 декабря 22:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лидс --
15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Когда Месси сыграет против Реала: календарь Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
14 декабря, 10:53
Поединки 1/8 финала пройдут с 15 февраля по 16 марта. Украина не представлена на этой стадии ЛЧ

ПСЖ сыграет с Реалом в ЛЧ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера прошла жеребьевка Лиги чемпионов. А сегодня УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала.

Игры растянуты на месяц и начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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15 февраля и 9 марта

  • Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
  • Пари Сен-Жермен (Франция) – Реал (Испания)

Читайте также: Реал опротестует результаты жеребьевки Лиги чемпионов

16 февраля и 8 марта

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  • Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
  • Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

22 февраля и 16 марта

  • Челси (Англия) – Лилль (Франция)
  • Вильяреал (Испания) – Ювентус (Италия)

23 февраля и 15 марта

  • Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
  • Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.