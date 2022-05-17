Коли і де дивитись матч Емполі проти збірної України – список трансляцій

Збірна України святкує перемогу над Боруссією М

Сьогодні футбольна збірна України зіграє благодійний матч проти італійського клубу Емполі. Зустріч буде частиною підготовки команди Петракова до кваліфікаційних ігор на ЧС-2022.

Де дивитись матч Емполі – Україна? У прямій трансляції поєдинок буде показаний відразу на кількох ресурсах:

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сайт СЬОГОДНІ

телеканал " Футбол 1"

телеканал " Індіго"

сервіс OLL.TV

YouTube-канал УАФ

Також у нас на сайті пройде текстова онлайн-трансляція матчу Емполі – Україна. Початок – о 21:30 за київським часом.

Хто фаворит матчу? Згідно з букмекерськими котируваннями, більше шансів на перемогу в збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить 1.59, тоді як на італійців можна поставити за 4.80. Нічию оцінюють у 4.70.

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11 травня збірна вже зіграла товариський матч проти Боруссії з Менхенгладбаха і зуміла здобути першу "воєнну" перемогу (2:1). Дебютними голами за Україну відзначилися Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

Нагадаємо, що збірна України веде підготовку до ігор плей-оф у кваліфікації на ЧС-2022. 1 червня підопічні Петракова зіграють із Шотландією, і в разі перемоги 5 червня на "синьо-жовтих" чекає вирішальна битва проти Уельсу.

У разі двох перемог над британськими командами Україна потрапить до групи В на Мундіалі, де вже розташувалися Англія, США та Іран. Чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.