Клуби Прем'єр-ліги вступають в боротьбу за Кубок України: прямі трансляції матчів, прогнози і результати

21 - 23 вересня пройдуть матчі 1/16 Кубка України / Фото: УАФ
21-23 вересня відбудуться матчі четвертого етапу (1/16 фіналу) розіграшу Кубка України з футболу сезону-2021/2022. На цій стадії в боротьбу за престижний трофей включаються 11 команд елітного дивізіону чемпіонату України. Ще 8 команд представлять Першу лігу і 3 команди Другу лігу.
Матчі Кубка України транслюватимуть канали Футбол 1/2/3, а також їх можна буде подивитися на YouTube.
21 вересня
17:00. Миколаїв (Миколаїв) – Рух (Львів)
Котирування на прохід: 3.70 – 1.27
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
19.00. Металіст (Харків) – Десна (Чернігів)
Котирування на прохід: 1.72 – 2.13
Де дивитись: Футбол 3, платформа OLL.TV
22 вересня
13.00. Таврія (Сімферополь) – Олександрія (Олександрія)
Котирування на прохід: 5.30 – 1.12
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
15:00. ЛНЗ (Черкаси) – Інгулець (Петрово)
Котирування на прохід: 33.80 – 1.21
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
17:00. ВПК-Агро (Вишневе) – Дніпро-1 (Дніпро)
Котирування на прохід: 6.40 – 1.08
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
17:00. Волинь (Луцьк) – Маріуполь (Маріуполь)
Котирування на прохід: 3.15 – 1.30
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
19.00. Оболонь (Київ) – Верес (Рівне)
Котирування на прохід: 2.11 – 1.64
Де дивитись: Футбол 2, платформа OLL.TV
23 вересня
Епіцентр (Дунаївці) – Металіст 1925 (Харків)
Котирування на прохід: 3.00 – 1.33
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Львів (Львів)
Котирування на прохід: 3.45 – 1.26
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Чорноморець (Одеса)
Котирування на прохід: 2.59 – 1.43
Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА
Альянс (Липова Долина) – Минай (Минай)
Котирування на прохід: 1.60 – 2.17
Де дивитись: Футбол 1, платформа OLL.TV