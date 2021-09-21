22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Клуби Прем'єр-ліги вступають в боротьбу за Кубок України: прямі трансляції матчів, прогнози і результати

Сергій Шаховець
21 вересня, 10:47
22 команди поборються за вихід в 1/8 фіналу Кубка України. Тепер боротьба тільки загостриться – в турнір вступають команди Прем'єр-ліги

21 - 23 вересня пройдуть матчі 1/16 Кубка України / Фото: УАФ

21-23 вересня відбудуться матчі четвертого етапу (1/16 фіналу) розіграшу Кубка України з футболу сезону-2021/2022. На цій стадії в боротьбу за престижний трофей включаються 11 команд елітного дивізіону чемпіонату України. Ще 8 команд представлять Першу лігу і 3 команди Другу лігу.

Матчі Кубка України транслюватимуть канали Футбол 1/2/3, а також їх можна буде подивитися на YouTube.

21 вересня

17:00. Миколаїв (Миколаїв) – Рух (Львів)

Котирування на прохід: 3.70 – 1.27

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

19.00. Металіст (Харків) – Десна (Чернігів)

Котирування на прохід: 1.72 – 2.13

Де дивитись: Футбол 3, платформа OLL.TV

22 вересня

13.00. Таврія (Сімферополь) – Олександрія (Олександрія)

Котирування на прохід: 5.30 – 1.12

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

15:00. ЛНЗ (Черкаси) – Інгулець (Петрово)

Котирування на прохід: 33.80 – 1.21

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

17:00. ВПК-Агро (Вишневе) – Дніпро-1 (Дніпро)

Котирування на прохід: 6.40 – 1.08

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

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17:00. Волинь (Луцьк) – Маріуполь (Маріуполь)

Котирування на прохід: 3.15 – 1.30

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

19.00. Оболонь (Київ) – Верес (Рівне)

Котирування на прохід: 2.11 – 1.64

Де дивитись: Футбол 2, платформа OLL.TV

23 вересня

Епіцентр (Дунаївці) – Металіст 1925 (Харків)

Котирування на прохід: 3.00 – 1.33

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Львів (Львів)

Котирування на прохід: 3.45 – 1.26

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Чорноморець (Одеса)

Котирування на прохід: 2.59 – 1.43

Де дивитись: YouTube ПЕРША ЛІГА

Альянс (Липова Долина) – Минай (Минай)

Котирування на прохід: 1.60 – 2.17

Де дивитись: Футбол 1, платформа OLL.TV

Дивіться як завершилися матчі в 1/32 Кубка України

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