22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Клуби Премьер-лиги вступают в борьбу за Кубок Украины: прямые трансляции матчей, прогнозы и результаты

Сергей Шаховец
21 сентября, 10:47
22 команды поборются за выход в 1/8 финала Кубка Украины. Теперь борьба только обострится – в турнир вступают команды Премьер-лиги

21 - 23 сентября пройдут матчи 1/16 Кубка Украины / Фото: УАФ

21-23 сентября состоятся матчи четвертого этапа (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2021/2022. На этой стадии в борьбу за престижный трофей включаются 11 команд элитного дивизиона чемпионата Украины. Еще 8 команд представят Первую лигу и 3 команды Вторую лигу.

Матчи Кубка Украины будут транслировать каналы Футбол 1/2/3, а также их можно будет посмотреть на YouTube.

21 сентября

17:00. Николаев (Николаев) – Рух (Львов)

Котировки на проход: 3.70 – 1.27

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

19:00. Металлист (Харков) – Десна (Чернигов)

Котировки на проход: 1.72 – 2.13

Где смотреть: Футбол 3, платформа OLL.TV

22 сентября

13:00. Таврия (Симферополь) – Александрия (Александрия)

Котировки на проход: 5.30 – 1.12

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

15:00. ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово)

Котировки на проход: 33.80 – 1.21

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

17:00. ВПК-Агро (Вишневое) – Днепр-1 (Днепр)

Котировки на проход: 6.40 – 1.08

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Реклама

17:00. Волынь (Луцк) – Мариуполь (Мариуполь)

Котировки на проход: 3.15 – 1.30

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

19:00. Оболонь (Киев) – Верес (Ровно)

Котировки на проход: 2.11 – 1.64

Где смотреть: Футбол 2, платформа OLL.TV

23 сентября

Эпицентр (Дунаевцы) – Металлист 1925 (Харьков)

Котировки на проход: 3.00 – 1.33

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Львов (Львов)

Котировки на проход: 3.45 – 1.26

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Черноморец (Одесса)

Котировки на проход: 2.59 – 1.43

Где смотреть: YouTube ПЕРША ЛІГА

Альянс (Липовая Долина) – Минай (Минай)

Котировки на проход: 1.60 – 2.17

Где смотреть: Футбол 1, платформа OLL.TV

Смотрите как завершились матчи в 1/32 Кубка Украины

Реклама