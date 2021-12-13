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Клуб захисника збірної України дізнався суперника в єврокубку. Пари 1/16 Ліги конференцій

Сергій Шаховець
13 грудня, 15:45
У Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф третього за рангом єврокубкового турніру – Ліги конференцій

Жеребкування Ліги конференцій / Фото: UEFA.com

Стали відомі пари раунду плей-оф Ліги конференцій.

В 1/16 фіналу зіграють команди, які посіли другі місця у своїх групах Ліги конференцій, а також клуби, що понизилися у класі після третіх позицій на груповому етапі Ліги Європи.

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Українські клуби не брали участі у жеребкуванні, оскільки жоден із представників нашої країни не вийшов у євровесну.

Пропонуємо до вашої уваги пари 1/16 фіналу:

  • Марсель (Франція) – Карабах (Азербайджан)
  • ПСВ (Нідерланди) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  • Фенербахче (Туреччина) – Славія Прага (Чехія)
  • Мідтьюлланд (Данія) – ПАОК (Греція)
  • Лестер (Англія) – Рандерс (Данія)
  • Селтік (Шотландія) – Буде-Глімт (Норвегія)
  • Спарта Прага (Чехія) – Партизан (Сербія)
  • Рапід (Австрія) – Вітес (Нідерланди) або Тоттенхем (Англія)

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Варто зазначити, що чеська Славія із Праги, за яку виступає захисник збірної України Тарас Качараба, зіграє проти турецького Фенербахче.

Також цікаво, що норвезький Буде-Глімт, який залишив за бортом єврокубків луганську Зорю, поміряється силами із шотландським Селтіком.

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Перші матчі відбудуться 17 лютого на полях несіяних команд, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень – 24 лютого.

Нагадаємо, що під час жеребкування Ліги чемпіонів стався скандал. Організатори помилилися щодо пари для Вільярреала.

Церемонія повторного жеребкування відбудеться о 16:00 за Києвом.