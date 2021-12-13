Клуб защитника сборной Украины узнал соперника в еврокубке. Пары 1/16 Лиги конференций

Жеребьевка Лиги конференций / Фото: UEFA.com
Стали известны пары раунда плей-офф Лиги конференций.
В 1/16 финала сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах Лиги конференций, а также клубы, понизившиеся в классе после третьих позиций на групповом этапе Лиги Европы.
Украинские клубы не принимали участие в жеребьевке, поскольку ни один из представителей нашей страны не вышел в евровесну.
Предлагаем вашему вниманию пары 1/16 финала:
- Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан)
- ПСВ (Нидерланды) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Фенербахче (Турция) – Славия Прага (Чехия)
- Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция)
- Лестер (Англия) – Рандерс (Дания)
- Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия)
- Спарта Прага (Чехия) – Партизан (Сербия)
- Рапид (Австрия) – Витесс (Нидерланды) или Тоттенхэм (Англия)
Стоит отметить, что чешская Славия из Праги, за которую выступает защитник сборной Украины Тарас Качараба, сыграет против турецкого Фенербахче.
Также интересно, что норвежский Буде-Глимт, оставивший за бортом еврокубков луганскую Зарю, померяется силами с шотландским Селтиком.
Первые матчи состоятся 17 февраля на полях несеяных команд, а ответные поединки пройдут через неделю – 24 февраля.
Напомним, что во время жеребьевки Лиги чемпионов произошел скандал. Организаторы ошиблись при определении пары для Вильярреала.
Церемония повторной жеребьевки пройдет в 16:00 по Киеву.