Клуб Ярмоленка проявляв інтерес до головної зірки України на Євро-2020

Георгій Бущан після успішного виступу на Євро-2020 потрапив на приціл клубів із ТОП-ліг Європи. Переговори з воротарем Динамо вже провів Вест Гем

Георгій Бущан може перейти в Вест Гем / Фото: Reuters

Англійська Вест Гем, за який грає Андрій Ярмоленко, провів переговори зі ще одним гравцем збірної України. Раніше ми повідомляли, що лондонці кличуть до себе Романа Яремчука, а тепер ЗМІ сватають в команду ще й Георгія Бущана.

За інформацією standard.co.uk, Вест Гем провів переговори з воротарем Динамо, але ніяких подробиць не повідомляється. Бущан став відкриттям у складі збірної України на Євро-2020, заробивши похвалу від багатьох експертів.

Більш того, видання стверджує, що в англійському клубі практично домовилися про оренду воротаря Парі Сен-Жермен Альфонсо Ареоли. Минулий сезон француз провів в оренді в Фулгемі і непогано себе зарекомендував.

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Зазначається, що Ареола має контракт із ПСЖ до 2023 року, але вже давно націлений на кар'єру в Лондоні, купивши будинок в столиці задовго до того, як приєднатися до Фулгему.

У той же час, Ярмоленко, швидше за все, покине Вест Гем влітку. Раніше ми писали, що Ярмоленко близький до переходу в Фенербахче.