Клуб УПЛ відновлює базу після бомбардувань фашистами (фото)

База Металіста 1925 у Високому / Фото: Металіст 1925

Військові дії фашистської Росії завдали чимало збитків українському спорту. Ракети окупантів пошкодили чимало стадіонів та тренувальних баз.

Постраждав і навчально-тренувальний центр у Високому під Харковом, де базується команда УПЛ Металіст 1925. Ракета, запущена з Білгорода, впала на поле, утворивши величезний котлован.

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Втім, потроху життя повертається в "першу столицю". Клуб повідомив, що провів відновлювальні роботи щодо усунення наслідків ракетної атаки. Також частково приведено в норму та приміщення бази.

"Яму, де потрапила ракета, засипали землею. Периметр вибуху, у тому числі тренувальні поля, очистили від його наслідків. Плівкою закрили вікна на фасаді головної будівлі бази. Наразі держкомісія встановила та зафіксувала всі пошкодження. Найбільше постраждали інженерні комунікації та обладнання басейну" , – повідомляє прес-служба харків'ян.

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Нагадаємо, що новий сезон УПЛ має стартувати 20 серпня на території України. Очікується, що матчі чемпіонату відбудуться у Києві та на заході країни.