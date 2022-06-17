Клуб УПЛ восстанавливает базу после бомбардировок фашистами (фото)

База Металлиста 1925 в Высоком / Фото: Металлист 1925

Военные действия фашистской России принесли немало ущерба украинскому спорту. Ракеты оккупантов повредили немало стадионов и тренировочных баз.

Пострадал и учебно-тренировочный центр в Высоком под Харьковом, где базируется команда УПЛ Металлист 1925. Ракета, запущенная из Белгорода, упала на поле, образовав огромный котлован.

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Впрочем, жизнь понемногу возвращается в "первую столицу". Клуб сообщил, что провел восстановительные работы по устранению последствий ракетной атаки. Также частично приведены в норму и помещения базы.

"Яму, где попала ракета, засыпали землей. Периметр взрыва, в том числе тренировочные поля, очистили от его последствий. Пленкой закрыли окна на фасаде главного здания базы. Сейчас госкомиссия установила и зафиксировала все повреждения. Больше всего пострадали инженерные коммуникации и оборудование бассейна", – сообщает пресс-служба харьковчан.

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Напомним, что новый сезон УПЛ должен стартовать 20 августа на территории Украины. Ожидается, что матчи чемпионата пройдут в Киеве и на западе страны.