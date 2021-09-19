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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Рух --
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Клуб українського Царя, що мало не зникнув після скандалу з контрабандою, став жертвою Ворскли

Андрій Трофімов
19 вересня, 18:52
У недільному поєдинку восьмого туру чемпіонату України полтавська Ворскла вдома впевнено обіграла закарпатський Минай

Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Ворскла обіграла Минай з рахунком 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 74, авт).

Обидва голи полтавців були забиті після розіграшу стандартів – при цьому в другому випадку захисник Миная Лиховидько сам зрізав м'яч в свої ворота, намагаючись перервати удар Чеснакова.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Минай ледь не припинив існування. Причиною цього називали санкції за контрабанду щодо засновника клубу.

Однак Минай ожив, більш того, на зміну Артему Мілевському, який покинув клуб, з'явився новий зірковий нападник – Євген Селезньов.

Тільки ось у Селезньова на прізвисько Цар, як і у Мілевського, нуль голів за Минай. А сам закарпатський клуб з шістьма очками в таблиці УПЛ розташувався недалеко від зони вильоту.

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