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Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
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25 сентября 00:00
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Заря --
25 сентября 00:00
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Рух --
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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Клуб украинского Царя, чуть не умерший после скандала с контрабандой, стал жертвой Ворсклы

Андрей Трофимов
19 сентября, 18:52
В воскресном поединке восьмого тура чемпионата Украины полтавская Ворскла дома уверенно обыграла закарпатский Минай

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Ворскла обыграла Минай со счетом 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 74, авт).

Оба гола полтавчан были забиты после розыгрыша стандартов – при этом во втором случае защитник Миная Лиховидько сам срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар Чеснакова.

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Напомним, по итогам минувшего сезона Минай едва не прекратил существование. Причиной этого называли санкции за контрабанду по отношению к основателю клуба.

Однако Минай ожил, более того, на смену покинувшему клуб Артему Милевскому появился новый звездный нападающий – Евгений Селезнев.

Только вот у Селезнева по прозвищу Царь, как и у Милевского, ноль голов за Минай. А сам закарпатский клуб с шестью очками в таблице УПЛ расположился недалеко от зоны вылета.

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