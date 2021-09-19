Клуб украинского Царя, чуть не умерший после скандала с контрабандой, стал жертвой Ворсклы

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Ворскла обыграла Минай со счетом 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 74, авт).

Оба гола полтавчан были забиты после розыгрыша стандартов – при этом во втором случае защитник Миная Лиховидько сам срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар Чеснакова.

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Напомним, по итогам минувшего сезона Минай едва не прекратил существование. Причиной этого называли санкции за контрабанду по отношению к основателю клуба.

Однако Минай ожил, более того, на смену покинувшему клуб Артему Милевскому появился новый звездный нападающий – Евгений Селезнев.

Только вот у Селезнева по прозвищу Царь, как и у Милевского, ноль голов за Минай. А сам закарпатский клуб с шестью очками в таблице УПЛ расположился недалеко от зоны вылета.