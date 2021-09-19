Клуб украинского Царя, чуть не умерший после скандала с контрабандой, стал жертвой Ворсклы

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Ворскла обыграла Минай со счетом 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 74, авт).
Оба гола полтавчан были забиты после розыгрыша стандартов – при этом во втором случае защитник Миная Лиховидько сам срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар Чеснакова.
Напомним, по итогам минувшего сезона Минай едва не прекратил существование. Причиной этого называли санкции за контрабанду по отношению к основателю клуба.
Однако Минай ожил, более того, на смену покинувшему клуб Артему Милевскому появился новый звездный нападающий – Евгений Селезнев.
Только вот у Селезнева по прозвищу Царь, как и у Милевского, ноль голов за Минай. А сам закарпатский клуб с шестью очками в таблице УПЛ расположился недалеко от зоны вылета.