Клопп принизив Артету: Ліверпуль розірвав Арсенал у центральному матчі АПЛ

Ліверпуль vs Арсенал / Фото: Reuters

У суботу, 20 листопада, у матчі 12 туру АПЛ Ліверпуль приймав лондонський Арсенал. Онлайн Ліверпуль – Арсенал ми проводили на нашому сайті.

Початок поєдинку не віщував жодного розгрому, тим більше зустрічалися команди-сусіди за турнірною таблицею.

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Лише наприкінці першого тайму гравець Ліверпуля Александер-Арнольд виконав чергову подачу до штрафного майданчика суперника зі стандарту, звідки точно пробив Мане – 1:0.

Початок другої 45-хвилинки не віщував нічого хорошого для "канонірів". На 52-й хвилині поєдинку гравець Арсеналу Тавареш грубо помилився при передачі, чим скористався Жота, нападник вбіг у штрафний майданчик, обіграв голкіпера і точно пробив у порожні ворота – 2:0!

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Розгром лондонської команди завершили найкращий форвард Ліверпуля Салах та японець Мінаміно – 4:0!

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп переграв свого опонента Мікеля Артету, зупинивши безпрограшну серію Арсеналу в АПЛ на позначці вісім матчів.

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Англійська Прем'єр-Ліга. 12 тур

Ліверпуль – Арсенал 4:0

Голи: Мане, 39, Жота, 52, Салах, 74, Мінаміно, 77

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Цімікас – Тьяго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76), Фабіньо – Салах, Мане, Діогу Жота (Мінаміно, 76).

Арсенал: Ремсдейл – Томіясу, Габріел, Вайт, Нуну Тавареш – Сака, Сміт-Роу, Парті (Ель-Ненні, 84), Локонга (Мейтленд-Найлз, 53) – Ляказетт (Едегор, 67), Обамеянг.

Після перемоги Ліверпуль піднявся на друге місце в АПЛ, обійшовши МанСіті Олександра Зінченка та Вест Хем Андрія Ярмоленка, Арсенал залишився п'ятим.

Раніше ми повідомляли, як екс-форвард Зорі Денніс Бонавентура наблизив до відставки наставника Манчестер Юнайтед Уле-Гуннара Сульшера.