Клопп унизил Артету: Ливерпуль разорвал Арсенал в центральном матче АПЛ

Ливерпуль vs Арсенал / Фото: Reuters

В субботу, 20 ноября, в матче 12-го тура АПЛ Ливерпуль принимал лондонский Арсенал. Онлайн Ливерпуль – Арсенал мы вели на нашем сайте.

Начало поединка не предвещало никакого разгрома, тем более встречались команды-соседи по турнирной таблице.

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Лишь в конце первого тайма игрок Ливерпуля Александер-Арнольд выполнил очередную подачу в штрафную соперника со стандарта, откуда точно пробил Мане – 1:0.

Начало второй 45-минутки не предвещало ничего хорошего для "канониров". На 52-й минуте поединка игрок Арсенала Тавареш грубо ошибся при передаче, чем воспользовался Жота, нападающий вбежал в штрафную, обыграл голкипера и точно пробил в пустые ворота – 2:0!

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Разгром лондонской команды завершили лучший форвард Ливерпуля Салах и японец Минамино – 4:0!

Главный тренер "красных" Юрген Клопп переиграл своего оппонента Микеля Артету, остановив беспроигрышную серию Арсенала в АПЛ на отметке восемь матчей.

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Английская Премьер-лига. 12 тур

Ливерпуль – Арсенал 4:0

Голы: Мане, 39, Жота, 52, Салах, 74, Минамино, 77

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Тьяго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен(Хендерсон, 76), Фабиньо – Салах, Мане, Диогу Жота(Минамино, 76).

Арсенал: Рэмсдейл – Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш – Сака, Смит-Роу, Парти (Эль-Ненни, 84), Локонга (Мэйтленд-Найлз, 53) – Ляказетт (Эдегор, 67), Обамеянг.

После победы Ливерпуль поднялся на второе место в АПЛ, обойдя МанСити Александра Зинченко и Вест Хэм Андрея Ярмоленко, Арсенал остался пятым.