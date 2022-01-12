Кличко заступився за Усика і приструнив Ф'юрі. Все через допінг

Ф'юрі забрав чемпіонські пояси у Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі може сміливо претендувати на титул чемпіона світу з образ. Британець звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.

На захист Усика став колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

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"Тайсоне, той, хто живе у скляному будинку, не повинен кидати каміння в інших. Незадовго до нашого бою у тебе справді був позитивний допінг-тест. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", – написав Кличко у Twitter.

Нагадаємо, що Кличко програв чемпіонський бій Ф'юрі.

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Кілька днів тому ми писали про бійку Усика у Буковелі: боксера змели за 10 секунд. Такого поєдинку у виконанні славнозвісного українського боксера світ ще не бачив.

До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту Олександр Усик порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.