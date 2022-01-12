12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00 Онлайн
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Кличко заступился за Усика и приструнил Фьюри. Все из-за допинга

Любомир Луканюк
12 января, 19:20
Владимир Кличко напомнил Тайсону Фьюри проваленный допинг-тест перед их боем. Это был ответ британцу за наезд на Усика

Фьюри забрал чемпионские пояса у Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри может смело претендовать на титул чемпиона мира по оскорблениям. Британец обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.

На защиту Усика стал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Реклама

"Тайсон, живущий в стеклянном доме, не должен бросать камни в других. Незадолго до нашего боя у тебя действительно был положительный допинг-тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках", – написал Кличко в Twitter.

Напомним, что Кличко проиграл чемпионский бой Фьюри.

Реклама

Несколько дней назад мы писали о драке Усика в Буковеле: боксера смели за 10 секунд. Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.

Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта Александр Усик сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.