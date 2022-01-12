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"Кличко – нікчемний бомж". Ф'юрі втратив контроль після слів про допінг

Сергій Шаховець
12 січня, 21:18
Володимир Кличко зачепив за живе Циганського короля, нагадавши йому про провалений допінг-тест. Відповідь Ф'юрі не довелося довго чекати

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Після того, як Тайсон Ф'юрі звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів, за українця заступився Володимир Кличко. Доктор Сталевий Молот нагадав Тайсону Ф'юрі провалений допінг-тест перед їхнім боєм.

Нагадування про допінг сильно розлютило британця і у своїй відповіді він не підбирав виразів.

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"Володимире Кличку, шкода, що хтось не може бути тобою, бо ти навіть не зміг влучити в ціль за 12 раундів, бомж.

А тепер, дідусю, час забрав тебе. Олександр Усик і ти разом ніколи не змогли б перемогти таку людину, як я.

Володимире, ти маєш нахабство повернутися після всіх цих років і відкрити свій великий рот.

Ти так і не завдав удару, я зняв з тебе всі ремені.

Дивись, це раніше належало тобі (у цей момент він показує свої трофеї. – Ред.). Тепер вони належать мені, ти марний бродяга, який мріє, щоб Усик міг щось зробити з такою людиною, як я", – сказав Ф'юрі у своєму Twitter.

Нагадаємо, що кілька років тому колишній менеджер Володимира Кличка німець Бернд Бенте заявив, що перед поєдинком українця проти Тайсона Ф'юрі були приховані дані про позитивну допінг-пробу британця.

Той бій відбувся 28 листопада 2015 року у Дюссельдорфі та завершився перемогою Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Тоді Володимир втратив чотири чемпіонські пояси, а 2016 року програв Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.

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