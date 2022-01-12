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"Кличко – бесполезный бомж". Фьюри потерял контроль после слов о допинге

Сергей Шаховец
12 января, 21:18
Владимир Кличко зацепил за живое Цыганского короля, напомнив ему о проваленном допинг-тесте. Ответ Фьюри не пришлось долго ждать

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

После того, как Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в употреблении стероидов, за украинца заступился Владимир Кличко. Доктор Стальной Молот напомнил Тайсону Фьюри проваленный допинг-тест перед их боем.

Напоминание о допинге сильно разозлило британца и в своем ответе он не подбирал выражений.

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"Владимир Кличко, жаль, что кто-то не может быть тобой, потому что ты даже не смог попасть в цель за 12 раундов, бомж.

А теперь, дедушка, время унесло тебя. Александр Усик и ты вместе никогда не смогли бы победить такого человека, как я.

Владимир, у тебя есть наглость вернуться после всех этих лет и открыть свой большой рот.

Ты так и не нанес удара, я снял с тебя все ремни.

Смотри, это раньше принадлежало тебе (в этот момент он показывает свои трофеи. – Ред.). Теперь они принадлежат мне, ты бесполезный бродяга, мечтающий, чтобы Усик мог что-то сделать с таким человеком, как я", – сказал Фьюри в своем Twitter.

Напомним, что несколько лет назад бывший менеджер Владимира Кличко немец Бернд Бенте заявил, что перед поединком украинца против Тайсона Фьюри были скрыты данные о положительной допинг-пробе британца.

Тот бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завершился победой Фьюри единогласным решением судей. Тогда Владимир лишился четырех чемпионских поясов, а в 2016 году проиграл Энтони Джошуа и завершил карьеру.

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