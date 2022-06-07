Класика світового футболу: коли і де дивитись матч Німеччина – Англія

Томас Мюллер та Рахім Стерлінг очолюють атаки своїх збірних / Фото: Getty Images

Сьогодні продовжаться матчі Ліги націй УЄФА. Головна зустріч дня пройде у Мюнхені, де зійдуться збірні Німеччини та Англії. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Де дивитись матч Німеччина – Англія? У прямому ефірі поєдинок буде показано на телеканалі Футбол 1 та сервісі OLL.TV. Тим часом букмекери визначили фаворита дуелі.

На їхню думку, більше шансів на перемогу у німців. На команду Фліка виставлений коефіцієнт 2.31, тоді як на "трьох левів" – 3.55. Нічия ж оцінюється у 3.35.

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У команд багатий досвід зустрічей. Німеччина та Англія награли аж 37 очних поєдинків, проте лише 12 із них були офіційними. У них повний паритет – по чотири перемоги кожної з команд та чотири нічиї.

Востаннє збірні зустрічалися у 1/8 фіналу Євро-2020. Тоді команда Гарета Саутгейта здолала принципового суперника з рахунком 2:0 завдяки голам Стерлінга та Кейна.

Паралельно у третій групі Ліги А зіграють Італія та Угорщина. Цей поєдинок у прямій трансляції буде доступний на телеканалі Футбол 2 та сервісі OLL.TV.

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У першому турі Ліги націй угорці зуміли сенсаційно здолати вдома Англію завдяки голу Собослаї з пенальті. У свою чергу Італія та Німеччина розписали нічию (1:1). Голи на рахунку Пеллегріні та Кімміха.