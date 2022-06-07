8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Класика світового футболу: коли і де дивитись матч Німеччина – Англія

Анатолій Дерека
7 червня, 09:32
Команди Ханса-Дітера Фліка та Гарета Саутгейта зійдуться у поєдинку Ліги націй. Розповідаємо де можна буде спостерігати за грою

Томас Мюллер та Рахім Стерлінг очолюють атаки своїх збірних / Фото: Getty Images

Сьогодні продовжаться матчі Ліги націй УЄФА. Головна зустріч дня пройде у Мюнхені, де зійдуться збірні Німеччини та Англії. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Де дивитись матч Німеччина – Англія? У прямому ефірі поєдинок буде показано на телеканалі Футбол 1 та сервісі OLL.TV. Тим часом букмекери визначили фаворита дуелі.

На їхню думку, більше шансів на перемогу у німців. На команду Фліка виставлений коефіцієнт 2.31, тоді як на "трьох левів" – 3.55. Нічия ж оцінюється у 3.35.

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У команд багатий досвід зустрічей. Німеччина та Англія награли аж 37 очних поєдинків, проте лише 12 із них були офіційними. У них повний паритет – по чотири перемоги кожної з команд та чотири нічиї.

Востаннє збірні зустрічалися у 1/8 фіналу Євро-2020. Тоді команда Гарета Саутгейта здолала принципового суперника з рахунком 2:0 завдяки голам Стерлінга та Кейна.

Паралельно у третій групі Ліги А зіграють Італія та Угорщина. Цей поєдинок у прямій трансляції буде доступний на телеканалі Футбол 2 та сервісі OLL.TV.

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У першому турі Ліги націй угорці зуміли сенсаційно здолати вдома Англію завдяки голу Собослаї з пенальті. У свою чергу Італія та Німеччина розписали нічию (1:1). Голи на рахунку Пеллегріні та Кімміха.