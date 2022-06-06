Чергова неповага до України! В Італії обурені суддівством у грі проти Уельсу

Алекс Великих згадав усі моменти, коли збірна України страждала від несправедливості у європейському футболі

Антоніу Матеу Лаос виправдовується перед Зінченком за свою помилку

Вчора збірна України провалила матч плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Петракова поступилася Уельсу та пропустила команду Роберта Пейджа на Мундіаль.

Єдиний гол у грі забив Андрій Ярмоленко у ворота. Втім, ще один яскравий момент був пов'язаний також із нашим капітаном. Перед перервою форвард упав у штрафний майданчик після удару Аллена по нозі, проте суддя не наважився ставити пенальті.

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Таке рішення розлютило колишнього арбітра Олександра Шаміча. Також здивовано від дій іспанського рефері Антоніо Матеу Лаоса та український скаут Алекс Великих.

"Чергова неповага до збірної України. І знову мовчатимуть. Невже не вчить історія, що таке не можна замовчувати, інакше буде повторення знову і знову".

При цьому Алекс додав фоторяд із незарахованим голом Марко Девіча у ворота Англії на Євро-2012, а також швейцарським главою кантону, через який Україні вліпили технічну поразку у матчі Ліги націй проти Швейцарії.

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Зазначимо, що Алекс Великих народився у Донецьку, а 1999 року переїхав жити до Італії. Там він встиг попрацювати у системі таких клубів як Сієна, Ліворно та Кальярі.

На чемпіонаті світу Уельс зіграє у групі В із Англією, США та Іраном. Наша команда тепер готуватиметься до ігор Ліги націй. У червні на неї чекають дві битви з Ірландією (8 та 14 числа), а між ними – гра з Вірменією (11-го).