Классика мирового футбола: когда и где смотреть матч Германия – Англия

Томас Мюллер и Рахим Стерлинг возглавляют атаки своих сборных / Фото: Getty Images

Сегодня продолжатся матчи Лиги наций УЕФА. Главная встреча дня пройдет в Мюнхене, где сойдутся сборные Германии и Англии. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Германия – Англия? В прямом эфире поединок будет показан на телеканале Футбол 1 и сервисе OLL.TV. Тем временем, букмекеры определили фаворита дуэли.

По их мнению, больше шансов на победу у немцев. На команду Флика выставлен коэффициент 2.31, тогда как на "трех львов" – 3.55. Ничья же оценивается в 3.35.

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У команд богатый опыт встреч друг с другом. Германия и Англия наиграли аж 37 очных поединков, однако лишь 12 из них были официальными. В них полный паритет – по четыре победы каждой из команд и четыре ничьи.

В последний раз сборные встречались в 1/8 финала Евро-2020. Тогда команда Гарета Саутгейта одолела принципиального соперника со счетом 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна.

Параллельно в третьей группе Лиги А сыграют Италия и Венгрия. Этот поединок в прямой трансляции будет доступен на телеканале Футбол 2 и сервисе OLL.TV.

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В первом туре Лиги наций венгры сумели сенсационно одолеть дома Англию благодаря голу Собослаи с пенальти. В свою очередь Италия и Германия расписали ничью (1:1). Голы на счету Пеллегрини и Киммиха.