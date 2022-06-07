6 июня 21:45
Хорватия 1
Франция 1
6 июня 21:45
Австрия 1
Дания 2
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Классика мирового футбола: когда и где смотреть матч Германия – Англия

Анатолий Дерека
7 июня, 09:32
Команды Ханс-Дитера Флика и Гарета Саутгейта сойдутся в поединке Лиги наций. Рассказываем, где можно будет наблюдать за игрой

Томас Мюллер и Рахим Стерлинг возглавляют атаки своих сборных / Фото: Getty Images

Сегодня продолжатся матчи Лиги наций УЕФА. Главная встреча дня пройдет в Мюнхене, где сойдутся сборные Германии и Англии. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Германия – Англия? В прямом эфире поединок будет показан на телеканале Футбол 1 и сервисе OLL.TV. Тем временем, букмекеры определили фаворита дуэли.

По их мнению, больше шансов на победу у немцев. На команду Флика выставлен коэффициент 2.31, тогда как на "трех львов" – 3.55. Ничья же оценивается в 3.35.

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У команд богатый опыт встреч друг с другом. Германия и Англия наиграли аж 37 очных поединков, однако лишь 12 из них были официальными. В них полный паритет – по четыре победы каждой из команд и четыре ничьи.

В последний раз сборные встречались в 1/8 финала Евро-2020. Тогда команда Гарета Саутгейта одолела принципиального соперника со счетом 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна.

Параллельно в третьей группе Лиги А сыграют Италия и Венгрия. Этот поединок в прямой трансляции будет доступен на телеканале Футбол 2 и сервисе OLL.TV.

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В первом туре Лиги наций венгры сумели сенсационно одолеть дома Англию благодаря голу Собослаи с пенальти. В свою очередь Италия и Германия расписали ничью (1:1). Голы на счету Пеллегрини и Киммиха.