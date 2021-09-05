"Кожну другу гру провалювалися": Павелко натякнув, чому не продовжив контракт із Шевченком

Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото: УНН

Напередодні важливого матчу з Францією у відборі на ЧМ-2022 як грім серед ясного неба прозвучала заява Андрія Шевченка про те, що його тренерський штаб не хотів йти зі збірної України.

"Після Євро-2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі й продовжити контракт", – відверто заявив Шева журналістам на спеціальній пресконференції.

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Підозри про конфлікт підтверджує і той факт, що під час матчу з Францією Шевченка не запросили в ВІП-ложу, де усадовилися Павелко, Блохін, Михайличенко та інші.

Павелко ніяк не прокоментував слова свого кума, зате вколов його після матчу з французами, натякнувши на причини розставання.

Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

"У нас, на жаль, був такий цикл великий, коли кожну другу гру ми провалювалися", – сказав Павелко, ймовірно, натякаючи на "цикл", коли командою керував Шевченко.