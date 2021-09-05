"Каждую вторую игру проваливались": Павелко намекнул, почему не продлил контракт с Шевченко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

Накануне важного матча с Францией в отборе на ЧМ-2022 как гром среди ясного неба прозвучало заявление Андрея Шевченко о том, что его тренерский штаб не хотел уходить из сборной Украины.

"После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", – откровенно заявил Шева журналистам на специальной пресс-конференции.

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Подозрения о конфликте подтверждает и тот факт, что во время матча с Францией Шевченко не пригласили в ВИП-ложу, где восседали Павелко, Блохин, Михайличенко и другие.

Павелко никак не прокомментировал слова своего кума, зато уколол его после матча с французами, намекнув на причины расставания.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

"У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались", – сказал Павелко, вероятно, намекая на "цикл", когда командой руководил Шевченко.