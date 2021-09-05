8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Каждую вторую игру проваливались": Павелко намекнул, почему не продлил контракт с Шевченко

Андрей Трофимов
5 сентября, 18:31
Негласный конфликт между главой УАФ Андреем Павелко и бывшим главным тренером сборной Украины набирает обороты. После заявления Шевы слово взял его кум

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

Накануне важного матча с Францией в отборе на ЧМ-2022 как гром среди ясного неба прозвучало заявление Андрея Шевченко о том, что его тренерский штаб не хотел уходить из сборной Украины.

"После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", – откровенно заявил Шева журналистам на специальной пресс-конференции.

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Подозрения о конфликте подтверждает и тот факт, что во время матча с Францией Шевченко не пригласили в ВИП-ложу, где восседали Павелко, Блохин, Михайличенко и другие.

Павелко никак не прокомментировал слова своего кума, зато уколол его после матча с французами, намекнув на причины расставания.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

"У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались", – сказал Павелко, вероятно, намекая на "цикл", когда командой руководил Шевченко.

"Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч еще агрессивнее", – еще раз проговорил свою версию президент УАФ в интервью каналу Футбол.

Реклама