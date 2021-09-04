Шевченко не запросили в віп ложу? Екс-тренер сидить не поруч з топ-гостями

Сварка між колишнім тренером національної команди і президентом УАФ: вони не сидять разом на стадіоні

Шевченко сидить не у віп ложі "Олімпійського"

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко та його асистент Андреа Малдера наживо дивляться матч проти Франції на "Олімпійському".

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Що цікаво – вони сидять не в віп ложі головної арени країни. У центральному секторі, але – на звичайних місцях.

У той же час у віп ложі разом з президентом УАФ Андрієм Павелко сидять колишні тренери збірної України Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Також в ложі знайшлося місце для президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, а також колеги Павелко – президента федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре.

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Нагадаємо, що з Шевченком і його тренерським штабом не продовжили контракт. Вчора на спеціальній прес-конференції колишній тренер розповів, що він хотів продовжити працювати з командою.