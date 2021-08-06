Казах укусив індійця на Олімпіаді: нуль-реакція

Кумар (у синьому) здолав Санаєва, хоча той і кусався / Фото: Reuters
Під час півфінальної сутички у ваговій категорії до 57 кг у вільній боротьбі Нуріслам Санаєв вкусив за руку індійця Раві Кумара, що, втім, не завадило останньому вийти до фіналу.
При цьому казахстанцеві Санаєву, яка взяв у підсумку "бронзу", загрожували санкції. Під загрозою була його медаль.
Однак Міжнародна федерація UWW, що включає різні види боротьби, вирішила не карати спортсмена з Казахстану.
"Дії спортсмена були ненавмисними. На підставі обговорення і розгляду інциденту жодні дисциплінарні санкції застосовані не будуть", – йдеться в заяві UWW
Відзначимо, що укушений Санаєвим індієць у фіналі поступився Зауру Угуєву з ОКР і завершив турнір зі "сріблом".
Додамо, що раніше на Олімпіаді з'явився Тайсон на мінімалках: боксер-суперваж з Марокко спробував відкусити вухо новозеландця.
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":
Новини на цю ж тему:Найкращий в історії сумоїст був українцем. Ми знайшли його могилу в Токіо Тренерів, що погрожували білорусці Тімановській диявольським суїцидом, вислали з Олімпіади Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 6 серпня Це просто емоції! Президент Федерації легкої атлетики відповів на закиди української легкоатлетки