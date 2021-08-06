Казах укусил индийца на Олимпиаде: ноль-реакция

Как ни странно, но Международная федерация борьбы не стала наказывать казахстанского борца Нурислама Санаева, который впился зубами в Рави Кумара из Индии

Кумар (в синем) победил Санаева, хотя тот и кусался / Фото: Reuters

Во время полуфинальной схватки в весовой категории до 57 кг в вольной борьбе Нурислам Санаев укусил за руку индийца Рави Кумара, что, впрочем, не помешало последнему выйти в финал.

При этом казахстанцу Санаеву, взявшему в итоге "бронзу", грозили санкции. Под угрозой была его медаль.

Однако Международная федерация UWW, включающая в себя различные виды борьбы, решила не подвергать спортсмена из Казахстана наказанию.

"Был сделан вывод, что предпринятые действия были непреднамеренной реакцией. На основании обсуждения и рассмотрения инцидента никакие дисциплинарные меры приняты не будут", – говорится в заявлении UWW

Отметим, что укушенный Санаевым индиец в финале уступил Зауру Угуеву из ОКР и завершил турнир с "серебром".

Добавим, что ранее на Олимпиаде появился Тайсон на минималках: боксер-супертяж из Марокко попытался откусить ухо новозеландца.